Тысячи образовательных программ стали частью госпрограммы Азербайджана

Количество квот для приема на государственную программу установлено в 500 человек. Начиная с 2025 года, не более 25 процентов квот будут отведены для бакалавриата и не более 20 процентов - для докторантуры.

Как передает Day.Az, об этом заявила руководитель группы Управления государственной программой Туран Топалова на брифинге, посвященном "Государственной программе обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2028 годы" на 2025/2026 учебный год.

Она отметила, что в перечень утвержденных образовательных программ на следующий учебный год входят 4405 программ по 15 приоритетным специальностям, которые преподаются в 221 престижном высшем учебном заведении 32 стран мира.

"Кроме того, в этом году кандидаты получат возможность учиться в престижных высших учебных заведениях 11 стран, которые находятся в ведущих мировых рейтинговых таблицах и не были охвачены в прошлом году. Следовательно, в список входят 1311 программ по бакалавриату и 3094 программы по магистратуре.

Лица, поступившие на программы докторантуры по 15 приоритетным специальностям в вузах, включенных в список, могут подать заявку на участие в государственной программе для докторантуры", - добавил он.