Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 10 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-8° тепла, днем 9-14° тепла. Атмосферное давление опустится с 770 мм рт.ст. до 767 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха ночью составит 80-85%, днем 65-70%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, местами ожидается туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем от 3°-8° тепла.