В Азербайджан поставят более ста новых автобусов

В 2025 году в Азербайджан ожидается поставка более ста новых автобусов.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции сказал председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев.

По его словам, на 11 автобусных маршрутах обновлено 154 автобуса. Созданы 2 маршрута, на которых работают новые автобусы.

"Были отремонтированы и возвращены на маршрутные линии 200 автобусов, а также 165 электрических автобусов начали обслуживать пассажиров. Частные перевозчики завезли 60 новых автобусов, часть из которых уже введена в эксплуатацию. Ожидается, что в 2025 году частные перевозчики доставят более ста автобусов",- подчеркнул он.

А. Рзаев также добавил, что в 2024 году по городу Баку было перевезено 476 миллионов пассажиров, что на 28 миллионов больше по сравнению с 2023 годом.

Ранее мы сообщали, что BakuBus начинает пассажироперевозки в Нахчыван.