Будет ли завтра дождь?

Обнародован прогноз погоды на 11 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром местами возможна небольшая морось, умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-8° тепла, днем 9-13° тепла. Атмосферное давление опустится с 766 мм рт.ст. до 762 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, местами ожидается туман, ветер западный.

Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 3°-8° тепла.