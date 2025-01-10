Смогут ли жители Сумгайыта и Хырдалана ездить в центр на метро?

Шесть из новых станций Бакинского метрополитена будут расположены на фиолетовой линии, а четыре - на зелёной линии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Metbuat.az, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на пресс-конференции, посвящённой мероприятиям в транспортной сфере, реализованным в 2024 году, и планам на 2025 год.

Заместитель министра отметил, что места для шести станций уже определены.

"Развитие фиолетовой линии планируется с целью усиления важной транзитной роли метро для более эффективного регулирования пассажиропотока из Сумгайыта и Хырдалана в центр города", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что в бакинском метро запустят новые вагоны.