Пожар в девятиэтажке в Баку

В Сураханском районе Баку произошел пожар в жилом доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), возгорание произошло на седьмом этаже девятиэтажного здания.

По данным ведомства, в результате пожара в однокомнатной квартире площадью 35 квадратных метров сгорели телевизор и тумба, на которой он стоял. Кроме того, высокая температура повредила одну оконную раму.

Благодаря оперативным действиям сотрудников Государственной противопожарной службы удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. Пожар был быстро ликвидирован.