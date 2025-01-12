https://news.day.az/society/1722399.html

Пожар в девятиэтажке в Баку

В Сураханском районе Баку произошел пожар в жилом доме. Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), возгорание произошло на седьмом этаже девятиэтажного здания. По данным ведомства, в результате пожара в однокомнатной квартире площадью 35 квадратных метров сгорели телевизор и тумба, на которой он стоял.