В некоторых районах Азербайджана выпадет снег

Обнародован прогноз погоды на 14 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Днем местами возможен моросящий дождь. Ночью и утром местами туман. Северо-западный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 2-6° тепла, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 768 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но ближе к вечеру в некоторых восточных районах ожидаются переменные осадки, в горных районах возможен снег. Местами туман. Ветер западный.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 4-9° мороза, днем 2-7° тепла.