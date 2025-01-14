Как долго в Азербайджане будет держаться туман?

В Баку, на Абшеронском полуострове и в некоторых регионах Азербайджана наблюдается туманная погода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, туман охватывает Баку, Абшеронский полуостров, а также Нахчыван, Шарур, Шахбуз, Джульфу, Шабран, Евлах, Зардобу, Имишли, Кюрдамир, Сабирабад, Джафархан, Нефтчалу, Билясувар, Лянкярн и Астару, где видимость составляет от 50 до 200 метров.

Ожидается, что туман в Баку и на Абшеронском полуострове продлится до второй половины дня, а в регионах - до 16 января. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах.

По словам Аббасовой, туман является обычным для зимнего времени года и связан с текущими синоптическими условиями.

Туман образуется из-за инверсионного слоя, когда холодный воздух движется над теплой поверхностью. Слабые и умеренные ветры способствуют устойчивости туманной погоды.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az