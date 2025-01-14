Дожди, туман и снег

Обнародован прогноз погоды на 15 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами возможен моросящий дождь. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 3-5° тепла, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 769 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, но в некоторых восточных районах ожидаются переменные осадки, снег. Местами туман. Ветер западный.

Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-10° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 3-7° тепла.