Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 16 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в течение дня местами ожидаются переменные дожди. К вечеру дождь постепенно прекратится. Юго-западный ветер днем сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 3-5° тепла, днем 6-9° тепла.

Атмосферное давление составит 768 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но ночью и утром в некоторых восточных районах, а днем в большинстве мест ожидаются переменные осадки, снег. Местами туман. Западный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 6-11° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.