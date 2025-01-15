Для больных диабетом в Азербайджане закупят расходные материалы

В Азербайджан будут поставлены медицинские расходные материалы для больных диабетом.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим юридическое лицо публичного права "Центр инноваций и снабжения" при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) уже приступило к подготовке.

По прогнозам организации, на закупку медицинских расходных материалов будет потрачено 768,8 тыс. манатов.