https://news.day.az/society/1723113.html Для больных диабетом в Азербайджане закупят расходные материалы В Азербайджан будут поставлены медицинские расходные материалы для больных диабетом. Как сообщает Day.Az, в связи с этим юридическое лицо публичного права "Центр инноваций и снабжения" при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) уже приступило к подготовке.
Для больных диабетом в Азербайджане закупят расходные материалы
В Азербайджан будут поставлены медицинские расходные материалы для больных диабетом.
Как сообщает Day.Az, в связи с этим юридическое лицо публичного права "Центр инноваций и снабжения" при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) уже приступило к подготовке.
По прогнозам организации, на закупку медицинских расходных материалов будет потрачено 768,8 тыс. манатов.
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