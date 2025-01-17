Дожди, туман и снег

Обнародован прогноз погоды на 18 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами морось, вечером ожидаются осадки, к ночи в отдельных местах полуострова возможны кратковременные интенсивные осадки. Ветер северо-западный.

Температура воздуха составит ночью 3-6° тепла, днем 6-9° тепла.

Атмосферное давление опустится с 766 мм.рт.ст. до 762 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но к вечеру, начиная с северных и западных районов, местами ожидаются переменные осадки, снег. В восточных районах осадки могут быть интенсивными.

Местами туман. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.