TƏBİB о жутком ДТП в Имишли

В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступила информация о том, что 18 января примерно в 12:50 на территории села Ялавач Имишлинского района автомобиль сбил пешеходов.

Как передает Day.Az со ссылкой на TƏBİB, по вызову на место происшествия были направлены 2 бригады скорой медицинской помощи.

Из 3 пострадавших девочек одна была доставлена в критическом состоянии с травмами различной степени тяжести в Имишлинскую центральную районную больницу.

У лиц 1992 года рождения (мужского пола) и 2015 года рождения (женского пола) первоначально была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, им была оказана необходимая первичная медицинская помощь. В настоящее время их лечение продолжается в отделении реанимации, состояние оценивается как тяжелое.

В больнице была зафиксирована доврачебная смерть одного из пострадавших (женского пола), госпитализированных в медучреждение.

Отметим, что один из детей скончался на месте происшествия до прибытия врачей.