Скончался президент Azersun Holding

Скончался известный предприниматель, президент Azersun Holding Абдулбари Гёзал.

Как передает Day.Az, информацию подтвердили в компании. Отмечается, что Гёзал скончался сегодня после продолжительной болезни в одной из больниц в Дубае.

"С глубокой печалью сообщаем, что скончался бизнесмен-меценат, основатель Azersun Holding Абдулбари Гёзал, награжденный главой страны орденом "Шохрат", медалью "Терегги", десятками местных и глобальных наград за значительный вклад в развитие экономики Азербайджана. Allah rəhmət eləsin!", - говорится в сообщении холдинга.

Отметим, что Абдулбари Гёзал начал свою деятельность в Азербайджане и Грузии с 1992 года. Он возглавил Azersun Holding, имеющий значительную долю в пищевой промышленности Азербайджана.