В Азербайджане объявлено желтое предупреждение
Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана объявила "желтое предупреждение" из-за сильного ветра, который ожидается 20 января в ряде регионов страны.
Как передает Day.Az, по информации ведомства, в регионах Кяльбяджар, Лачын, Зангилан, Джебраил, Губадлы, Дашкесан, Гядабей, Джульфа, Ордубад, Гянджа, Гёранбой, Нафталан, Гёйгёль, Газах, Джейранчёль, Агдам, Самух, Шамкир, Товуз, Агстафа, Нефтчала, Гобустан, Шеки, Огуз, Исмаиллы, Лерик, Ярдымлы, Лянкяран, Астара, Масаллы, Сальян, Гаджигабул, Евлах, Мингячевир, Тертер и Барда прогнозируется западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/сек.
Метеорологи предупреждают жителей и гостей регионов о необходимости соблюдения мер предосторожности в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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