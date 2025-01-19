Какой будет погода в первый день недели?
Обнародован прогноз погоды на 20 января.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные осадки. Днем осадки постепенно прекратятся. Северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.
Температура воздуха составит ночью 4-6° тепла, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм.рт.ст. до 767 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 75-85%.
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, в горных и предгорных районах - снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Местами туман. Ветер западный.
Температура воздуха составит ночью 0-5° тепла, днем 6-10° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
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