Пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращена контрабанда на территорию страны большого количества наркотических средств.

Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.

Отмечается, что 14 января в 12:30 на территории службы пограничного отряда "Горадиз" командования пограничных войск Государственной пограничной службы был предотвращен провоз 37 килограммов 396 граммов марихуаны с территории Исламской Республики Иран в Азербайджан.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.