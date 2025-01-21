https://news.day.az/society/1724386.html Пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан Из Ирана в Азербайджан пытались ввезти десятки килограмм наркотиков
Пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан
Предотвращена контрабанда на территорию страны большого количества наркотических средств.
Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.
Отмечается, что 14 января в 12:30 на территории службы пограничного отряда "Горадиз" командования пограничных войск Государственной пограничной службы был предотвращен провоз 37 килограммов 396 граммов марихуаны с территории Исламской Республики Иран в Азербайджан.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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