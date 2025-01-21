https://news.day.az/society/1724447.html Исполняется 145 лет со дня открытия первой железной дороги в Азербайджане Со дня открытия первой железной дороги в Азербайджане исполняется 145 лет. Как сообщает Day.Az, 20 января 1880 года состоялось торжественное открытие железной дороги Баку-Сабунчи-Сураханы. Хотя эта линия предназначалась для перевозки нефти, но через некоторое время по тому же маршруту начались пассажирские перевозки.
Исполняется 145 лет со дня открытия первой железной дороги в Азербайджане
Со дня открытия первой железной дороги в Азербайджане исполняется 145 лет.
Как сообщает Day.Az, 20 января 1880 года состоялось торжественное открытие железной дороги Баку-Сабунчи-Сураханы.
Хотя эта линия предназначалась для перевозки нефти, но через некоторое время по тому же маршруту начались пассажирские перевозки.
За свою 145-летнюю историю Азербайджанские железные дороги прошли длинный путь развития и стали основной частью международных транспортных коридоров.
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