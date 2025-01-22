Грузовик с продуктами сгорел в Гаджигабуле

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в грузовом автомобиле на 137-м километре трассы Баку-Газах, проходящей через Гаджигабульский район, передает Day.Az со ссылкой на МЧС.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря быстрой реакции пожарных возгорание, охватившее прицеп грузового автомобиля марки DAF, было успешно потушено. В результате пожара из 21 тонны продуктов питания, перевозимых в грузовике, огонь уничтожил 14 тонн.

Оставшаяся часть груза и сам автомобиль были спасены от дальнейшего повреждения.