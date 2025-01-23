Журналист-международник Михаил Гусман отмечает 75-летие

Заслуженный журналист России, лауреат Государственной премии Михаил Гусман отмечает 75-летие. Телевизионной аудитории он знаком как автор и ведущий передачи "Формула власти", героями которой вот уже не одно десятилетие становятся главы государств, монархи, руководители международных организаций, религиозные лидеры. А в ТАСС вот уже более 25 лет он занимает пост первого заместителя генерального директора агентства.

"Уважаемый Михаил Соломонович! Весь коллектив информационного агентства России ТАСС от всей души поздравляет Вас с юбилеем - с 75-летием! Восточные мудрецы говорят, что с этого возраста начинается вторая молодость. Но только не в Вашем случае - каждый знающий Вас человек уверенно скажет, что Ваша первая молодость все еще в самом расцвете! Вашей бьющей ключом энергии, творческому азарту и невероятной работоспособности по-хорошему завидует вся тассовская молодежь", - отметил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, передает Day.Az.

2024 год прошел не только под знаком 120-летия ТАСС, но и под знаком Гусмана, добавил Кондрашов.

"Возглавив в агентстве оргкомитет юбилейных мероприятий, Вы блестяще справились с этой масштабной задачей. Так же, как и с тысячами других за более четверти века работы в ТАСС. Фамилия Гусман давно стала таким же мощным символом, как и сам ТАСС. Открыв для страны и мира секрет "Формулы власти", Вы остаетесь на равных с президентами и королями. А для многих тассовцев Вы стали не только мудрым наставником и учителем, но и надежным другом", - подчеркнул он.

По словам самого Гусмана, за 25 лет у него никогда "и мысли не было" сменить место работы, так как ТАСС стал для него "витамином, лекарством и частью жизни".

"Точно так же витамином, лекарством и неотъемлемой частью ТАСС являетесь Вы", - заключил Кондрашов.

С ним можно и в разведку

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заметил в беседе с ТАСС, что все знают Гусмана прежде всего как собеседника лидеров большинства стран мира, которым он является уже на протяжении более чем двух десятилетий. "Ни одному из журналистов в мире не удалось собрать в свою медиаколлекцию такое количество мировых лидеров.

"Формула власти" стала одной из важнейших программ российского медиапространства. Но все это не отменяет важнейших качеств нашего юбиляра. Быть может, лучшее, что он написал в своей жизни, это книга о его родителях. Об отце, который был одним из самых известных врачей в Азербайджане. И маме, которая учила иностранным языкам не одно поколение жителей Азербайджана. Эта книга необычайно пронзительно и тонко выражает внутренний мир самого автора. Человека, для которого верность семейным узам помогает крепко стоять на земле", - отметил он.

Поздравил с юбилеем Михаила Гусмана и Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала.

"Миша, с тобой - в любую точку земного шара, а если понадобится, то и в разведку. С днем рождения!", - сказал он.

Высококлассный профессионал и обладатель несокрушимого драйва

ТАСС - это большое и коллективное, но у него, тем не менее, есть несколько лиц, отметил руководитель отдела стран Европы Редакции международной информации агентства Александр Пахомов.

"Ими становятся только уникальные и неповторимые. В 120-летней истории нашего Агентства таких немного, и Вы - один из этих редких примеров. Вы олицетворяете ТАСС в разных ипостасях, в том числе, казалось бы, несвойственной Агентству телевизионной, и делаете это тонко, со вкусом и мастерством - с Вашей неизменной "Формулой власти", которая стала и визитной карточкой ТАСС и в королевских покоях, и в наивысших кабинетах власти. Но еще важнее - Ваша "Формула жизни", наполненная мудростью, глубокими знаниями и искрометным юмором", - обратился он к Гусману.

Многие тассовцы отмечают, что делали первые шаги в журналистике под чутким контролем Михаила Гусмана.

"Ваша авторская телевизионная программа "Формула власти", созданная по итогам экспедиций на разные континенты, служит настоящей академией журналистского мастерства. Наблюдая Вас во время жарких дискуссий в ЮНЕСКО, не перестаем восхищаться Вашим талантом полемиста, точностью аргументов, умением завоевать аудиторию. Особую признательность испытываем за Ваш вклад в создание в Агентстве атмосферы подлинного доверия и доброжелательности к сотрудникам", - обратились к юбиляру представители парижского бюро ТАСС в лице руководителя корпункта Дмитрия Горохова, а также корреспондентов Дмитрия Орлова, Александра Васильева и Артема Токарева.

Руководитель представительства ТАСС в Японии Василий Головнин и все корреспонденты токийского бюро агентства также направили Гусману "самый горячий поздравительный банзай" в связи с юбилеем.

"В Токио не смолкают восхищенные рассказы о невероятном московском госте по имени Гусман-сан, который взял у японских премьер-министров больше интервью, чем все местные журналисты вместе взятые. Навеки в памяти местной публики и восхищенных токийцев-тассовцев осталось, например, Ваше интервью с самым популярным здесь премьер-министром последних двадцати лет - Дзюнъитиро Коидзуми. Думаю, ветераны помнят этого выдающегося политика с копной седых завитых кудрей на голове", - отметил Головнин.

В Пекинском бюро ТАСС называют Гусмана человеком-эпохой в жизни агентства.

"С Вами связаны наши важнейшие проекты на китайском направлении - Вы их инициировали, осуществляли или активно поддерживали. Все Ваши творческие идеи, получившие столь яркое воплощение, просто невозможно перечислить в одном коротком тексте. Но они вписаны метровыми иероглифами в историю тассовской китаистики, их с завистью изучают молодые журналисты, мол, нам бы так! Их с гордостью вспоминают и бывалые тассовцы! А китайские коллеги неизменно спрашивают: а что думает по этому поводу многоуважаемый Гусымань-тунчжи? Он в курсе?", - отметил руководитель представительства ТАСС в КНР Андрей Кириллов.

"Михаил Соломонович - высококлассный профессионал своего дела, пример для подражания, к тому же обладатель уникальных способностей, в числе которых остроумие, харизматичность, что дано ему от рождения. И это бесценные качества журналиста, руководителя, которым можно восхищаться бесконечно!", - добавила специальный корреспондент ТАСС, заслуженный журналист РФ Ольга Свистунова.

Кабинет иностранных дел

Кабинет Михаила Гусмана на шестом этаже штаб-квартиры ТАСС - это целый МИД в миниатюре. Дело здесь не только в том, что в этом помещении можно обнаружить артефакты из, наверное, почти всех 193 стран ООН. Имя Гусмана по-настоящему открывает двери любых посольств и ведомств: туда, где у обычного человека для прохода обязательно спросят удостоверение личности, Михаила Соломоновича пропускают без вопросов, потому что, естественно, - узнали.

О Гусмане

Михаил Гусман родился 23 января 1950 года в столице Азербайджана - Баку. Окончил Азербайджанский педагогический институт языков им. М. Ф. Ахундова и факультет журналистики Бакинской высшей партийной школы. В 1995 году назначен вице-президентом международного аналитического агентства "АНКОМ-ТАСС", в 1998 году возглавил Главное управление международного сотрудничества ИТАР-ТАСС.

С 22 октября 1999 года по настоящее время работает первым заместителем генерального директора ТАСС. Назначен на должность распоряжением премьер-министра РФ Владимира Путина.

Гусман - один из самых известных, признанных и авторитетных журналистов-международников. Многие годы с его именем связан ряд уникальных инициатив, проектов и предложений в информационной сфере. В частности, он выступил инициатором проведения в рамках программы Санкт-Петербургского международного экономического форума ежегодных саммитов руководителей ведущих новостных агентств мира и традиционных их встреч с президентом России Владимиром Путиным. В последней из них, состоявшейся в 2024 году, приняли участие шестнадцать ведущих представителей главных информагентств мира.

Также многое Гусман сделал для успешного проведения первого Форума информационных агентств "Россия-Африка - 2019" и второго Медиафорума "Россия-Африка" в 2023 году в Санкт-Петербурге в рамках Экономического и гуманитарного форума Россия - Африка. Эти события, отвечающие целям и задачам внешней политики Российской Федерации, подтвердили лидирующую роль ТАСС в информационном сотрудничестве России со странами Африки.

На протяжении 25 лет в эфир выходит его авторский проект "Формула власти", в рамках которого Михаил Гусман взял около 500 интервью с участием более 250 первых лиц государств. За создание этого телецикла он был удостоен Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. Также он автор цикла книг "Формула власти", которые издавались в 2005, 2010, 2015, 2020 годах, а последняя вышла в январе 2025 года.

Михаил Гусман является заслуженным работником культуры РФ (2001 г.), награжден орденами Александра Невского (2024 г.), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2020 г., 2010 г.), Почета (2014 г.), Дружбы (2005 г.). Михаил Гусман - лауреат международных премий в области журналистики, уже многие годы он представляет Россию в руководстве действующей при ЮНЕСКО Международной программы развития коммуникации.