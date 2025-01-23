https://news.day.az/society/1724869.html

Более 100 единиц оружия изъято за один день - детали операции МВД

Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают операции и профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД. 22 января полицейские обнаружили и изъяли в столице и различных районах страны: 22 автомата, 3 пистолета...