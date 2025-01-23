Более 100 единиц оружия изъято за один день

Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают операции и профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

22 января полицейские обнаружили и изъяли в столице и различных районах страны:

  • 22 автомата,
  • 3 пистолета,
  • 83 ружья,
  • 23 магазина для патронов,
  • 549 патронов различного калибра.

Мероприятия по изъятию незаконного оружия продолжаются.