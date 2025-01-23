https://news.day.az/society/1724869.html Более 100 единиц оружия изъято за один день - детали операции МВД Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают операции и профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД. 22 января полицейские обнаружили и изъяли в столице и различных районах страны: 22 автомата, 3 пистолета...
Более 100 единиц оружия изъято за один день - детали операции МВД
Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают операции и профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.
22 января полицейские обнаружили и изъяли в столице и различных районах страны:
- 22 автомата,
- 3 пистолета,
- 83 ружья,
- 23 магазина для патронов,
- 549 патронов различного калибра.
Мероприятия по изъятию незаконного оружия продолжаются.
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