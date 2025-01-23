Наркодилеры начали активнее использовать соцсети для набора курьеров

Продавцы запрещенных веществ все чаще обращаются к социальным сетям для поиска курьеров, передает Day.Az.

Корреспондент Xəzər Xəbər, притворившись соискателем, связался с наркоторговцем через соцсети, предложив свои услуги. Продавец сообщил, что не может встретиться лично. Все переговоры происходят исключительно по телефону, а деньги переводятся на карту.

В Министерстве внутренних дел Азербайджана сообщили, что по этому делу ведется расследование. Сотрудник пресс-службы ведомства лейтенант полиции Эльбрус Ибрагимов заявил, что такие лица будут привлечены к ответственности.

Напоминаем, что уголовное наказание (включая арест) грозит не только тем, кто продает запрещенные вещества, но и тем, кто занимается их пропагандой.

Напомним, что уголовная ответственность (арест) грозит не только непосредственным продавцам запрещенных веществ, но и тем, кто их пропагандирует.

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