https://news.day.az/society/1724936.html Какой будет погода в Азербайджане завтра? Обнародован прогноз погоды на 24 января. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, погодные условия в Баку и на Абшеронском ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Юго-западный ветер днем сменится на северо-западный. Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем 8-11 ° тепла.
Какой будет погода в Азербайджане завтра?
Обнародован прогноз погоды на 24 января.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, погодные условия в Баку и на Абшеронском ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Юго-западный ветер днем сменится на северо-западный. Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем 8-11° тепла. Атмосферное давление составит 766 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.
В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 1-6° мороза, днем 0-5 ° тепла.
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