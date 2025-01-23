Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Обнародован прогноз погоды на 24 января.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, погодные условия в Баку и на Абшеронском ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Юго-западный ветер днем сменится на северо-западный. Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем 8-11° тепла. Атмосферное давление составит 766 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 1-6° мороза, днем 0-5 ° тепла.