https://news.day.az/society/1725004.html В Азербайджане повышается штраф за уклонение и неявку В Азербайджане повышается штраф за уклонение призывников и военнообязанных от постановки на военный учет и неявку по повестке, на медобследование (медицинское освидетельствование) в соответствующий орган исполнительной власти без уважительной причины в связи с соответствующими сборами.
В Азербайджане повышается штраф за уклонение и неявку
В Азербайджане повышается штраф за уклонение призывников и военнообязанных от постановки на военный учет и неявку по повестке, на медобследование (медицинское освидетельствование) в соответствующий орган исполнительной власти без уважительной причины в связи с соответствующими сборами.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая обсуждалась сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.
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