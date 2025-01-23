В Азербайджане повышается штраф за уклонение и неявку

В Азербайджане повышается штраф за уклонение призывников и военнообязанных от постановки на военный учет и неявку по повестке, на медобследование (медицинское освидетельствование) в соответствующий орган исполнительной власти без уважительной причины в связи с соответствующими сборами.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая обсуждалась сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.