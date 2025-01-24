Вниманию метеочувствительных людей

Магнитная буря, вызванная ударом облака солнечной плазмы, сопровождавшего вспышку класса М, прогнозируется на Земле в пятницу во второй половине дня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Ранее во вторник сообщалось о вспышке класса М, зарегистрированной на Солнце в 13:39 мск в группе пятен 3967, вспышка сопровождалась выбросом солнечной плазмы. Кроме того, в космос был выброшен небольшой протуберанец, добавивший вещества в плазменное облако. Согласно расчетам, облако плазмы дойдет до орбиты Земли во второй половине дня.

"С точки зрения основных характеристик, выброс являлся относительно медленным, но с высокой плотностью вещества. <...> Предварительная оценка мощности магнитных бурь - от G1 до G2 (от слабой до умеренной)", - говорится в сообщении.

О вспышках

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Мощность магнитной бури оценивается по школе мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".