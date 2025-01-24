Дожди, туман и снег

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 25 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Но ночью и вечером местами возможен небольшой моросящий дождь. Ветер северо-западный.

Температура воздуха составит ночью 4-6° тепла, днем - 7-10° тепла. Атмосферное давление повысится с 767 мм.рт.ст. до 770 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки, небольшой снег. Местами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.