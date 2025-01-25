https://news.day.az/society/1725288.html Житель Загаталы найден мертвым в горной местности 32-летний житель Загатальского района найден мертвым в горной местности. Как сообщает Day.Az, тело Гусейна Мамедова, обнаружено сегодня вечером на южном склоне Большого Кавказа, вблизи села Джар. Причины его смерти пока неизвестны. Отметим, что Г. Мамедов был участником 44-дневной Отечественной войны и является ветераном.
Житель Загаталы найден мертвым в горной местности
32-летний житель Загатальского района найден мертвым в горной местности.
Как сообщает Day.Az, тело Гусейна Мамедова, обнаружено сегодня вечером на южном склоне Большого Кавказа, вблизи села Джар.
Причины его смерти пока неизвестны.
Отметим, что Г. Мамедов был участником 44-дневной Отечественной войны и является ветераном.
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