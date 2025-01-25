В Азербайджане пойдет снег

В районах Азербайджана с 26 января до второй половины дня 27 января местами ожидаются осадки, в горных районах выпадет снег.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Интенсивные осадки ожидаются в основном в восточных районах (Лянкяран-Астара-низменные районы).

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az