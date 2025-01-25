https://news.day.az/society/1725380.html

В Азербайджане пойдет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В районах Азербайджана с 26 января до второй половины дня 27 января местами ожидаются осадки, в горных районах выпадет снег. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Интенсивные осадки ожидаются в основном в восточных районах (Лянкяран-Астара,-низменные районы).