https://news.day.az/society/1725380.html В Азербайджане пойдет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В районах Азербайджана с 26 января до второй половины дня 27 января местами ожидаются осадки, в горных районах выпадет снег. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Интенсивные осадки ожидаются в основном в восточных районах (Лянкяран-Астара,-низменные районы).
В Азербайджане пойдет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В районах Азербайджана с 26 января до второй половины дня 27 января местами ожидаются осадки, в горных районах выпадет снег.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Интенсивные осадки ожидаются в основном в восточных районах (Лянкяран-Астара-низменные районы).
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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