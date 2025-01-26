https://news.day.az/society/1725570.html Вниманию метеочувствительных людей Обнародован медико-метеорологический прогноз на 27 января. Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.
Вниманию метеочувствительных людей
Обнародован медико-метеорологический прогноз на 27 января.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.
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