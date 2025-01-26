Вниманию метеочувствительных людей

Обнародован медико-метеорологический прогноз на 27 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.