https://news.day.az/society/1727082.html

Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 2 февраля. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром прогнозируется туман, небольшой моросящий дождь.