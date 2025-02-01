Какой будет погода в Баку завтра?
Обнародован прогноз погоды на 2 февраля.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.
Ночью и утром прогнозируется туман, небольшой моросящий дождь. Юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным.
Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 8-11° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 768 мм рт. ст, относительная влажность воздуха составит 70-80%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, ветер восточный.
Температура воздуха составит ночью 0-5° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 2-7° тепла.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре