Дожди, туман и снег

Обнародован прогноз погоды на 5 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами ожидается моросящий дождь, а вечером пройдут переменные дожди. Ветер северо-западный.

Температура воздуха составит ночью 4-6° тепла, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 765 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем, начиная с восточных районов, местами ожидаются переменные осадки, в горных районах - снег. Вечером местами осадки будут интенсивными, местами туман. Западный ветер в ряде районов временами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем 6-11° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.