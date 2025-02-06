Завтра в Баку будет ветрено и дождливо

Обнародован прогноз погоды на 7 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменный дождь, сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-5° тепла, днем 5-7° тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 мм рт.ст. до 771 мм.рт.ст, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах снег, местами осадки в виде снега могут быть интенсивными, в отдельных местах туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 0°-4° тепла, днем 6-10° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорье 10-15° мороза, днем 0-5° мороза.

Ночью и утром на дорогах некоторых горных районов может быть гололед.