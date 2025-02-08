Завтра ожидаются снег и гололед

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня стихнет.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 1 ° тепла, днем - 1-3 ° тепла. Атмосферное давление составит 772 мм рт. Относительная влажность воздуха 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах выпадет снег. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2°мороза до 3° тепла, днем 3-7° тепла, ночью в горах 8-13° мороза, в высокогорьях 15-20° мороза, днем 3-8 ° мороза. Ночью и утром в некоторых горных районах на дорогах будет гололед.