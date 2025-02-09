https://news.day.az/society/1728978.html Видимость на ряде автомагистралей снизится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В Азербайджане из-за погодных условий на автомобильных дорогах снизится дальность видимости. Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.
Видимость на ряде автомагистралей снизится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Азербайджане из-за погодных условий на автомобильных дорогах снизится дальность видимости.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.
В ведомстве отметили, что 10 февраля в связи с погодой видимость на ряде автомагистралей страны, преимущественно в горных и предгорных районах, снизится до 500-1000 метров.
В ряде регионов на проезжей части дорог ожидается гололед.
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