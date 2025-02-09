Видимость на ряде автомагистралей снизится

В Азербайджане из-за погодных условий на автомобильных дорогах снизится дальность видимости.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

В ведомстве отметили, что 10 февраля в связи с погодой видимость на ряде автомагистралей страны, преимущественно в горных и предгорных районах, снизится до 500-1000 метров.

В ряде регионов на проезжей части дорог ожидается гололед.