Ирина Хакамада выступит в Баку с уникальной программой

Известный спикер, писатель, коуч и одна из самых влиятельных женщин современности Ирина Хакамада выступит с уникальной программой "Дао жизни: Три шага к успеху", которая будет представлена 4 мая в 19.00 в Центре Гейдара Алиева, сообщает Day.Az. Вечер организован 33Event.

Как управлять реальностью, достигать целей и оставаться в гармонии с собой? Ирина Хакамада, признанный эксперт в сфере личностного роста, коуч, писатель и одна из самых влиятельных женщин современности, проведет вдохновляющую лекцию о том, как найти свой путь к успеху. Это не просто выступление, а интенсивная встреча, после которой у вас появится четкое понимание, как менять свою жизнь к лучшему.

Почему это важно?

Ирина Хакамада - признанный эксперт в области саморазвития, мотивации и лидерства. Ее методика помогает тысячам людей достигать целей и жить осознанно. Не упустите шанс получить ценные знания из первых уст! Зарядитесь энергией и начните свой путь к успеху!

Билеты можно приобрести во всех кассах города, а также онлайн по ссылке https://iticket.az/ru/events/seminar/irina-khakamada-the-tao-of-life-three-steps-to-success/141639

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