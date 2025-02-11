Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Обнародован прогноз погоды на 12 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако к ночи в ряде пригородов возможна небольшая морось. Ветер северо-западный.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 2° тепла, днем 3-7° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 772 мм рт. ст..

Относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых восточных районах возможны осадки, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 3°мороза до 2° тепла, днем 5-10° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорье 13-18° мороза, днем 0-5° мороза.

В некоторых горных районах на дорогах возможна гололедица.