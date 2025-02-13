Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 14 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменный дождь, в отдельных местах полуострова прогнозируется сильный дождь. Северо-восточный ветер во второй половине дня перейдет в северо-западный.

Температура воздуха ночью 2 - 4°° тепла, днем 5-7° тепла. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст., относительная влажность воздуха 75-85 %.

В районах Азербайджана местами осадки, в горных и предгорных районах ожидается снег, местами сильный в отдельных местах временами туман, западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью от 2°мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла, в горах ночью 8-13° мороза, днем 0-5° мороза.

В некоторых горных районах на дорогах возможна гололедица.