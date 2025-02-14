https://news.day.az/society/1730329.html В Баку задержана мошенница В Баку выявлен случай крупного мошенничества. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в полицию обратился гражданин, пострадавший от мошеннических действий на территории Насиминского района. В результате он лишился 70 000 манатов.
В Баку задержана мошенница
В Баку выявлен случай крупного мошенничества.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в полицию обратился гражданин, пострадавший от мошеннических действий на территории Насиминского района. В результате он лишился 70 000 манатов.
Сотрудники 22-го отделения полиции при Насиминском РУП провели оперативные мероприятия, в ходе которых была задержана 50-летняя С. Мамедова, подозреваемая в этом преступлении.
В настоящее время по делу продолжается расследование.
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