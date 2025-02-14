В Баку задержана мошенница

В Баку выявлен случай крупного мошенничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в полицию обратился гражданин, пострадавший от мошеннических действий на территории Насиминского района. В результате он лишился 70 000 манатов.

Сотрудники 22-го отделения полиции при Насиминском РУП провели оперативные мероприятия, в ходе которых была задержана 50-летняя С. Мамедова, подозреваемая в этом преступлении.

В настоящее время по делу продолжается расследование.