Обнародован прогноз погоды на завтра.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный юго-западный ветер усилится.

Температура ночью: 1-6° тепла

Температура днем: 9-14° тепла

Атмосферное давление: 762 мм рт.

Относительная влажность: ночью 75-85 %, днем 60-70%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, западный ветер будет усиливаться.

Температура ночью от 2°мороза до 3 ° тепла

Температура днем 11-16 ° тепла

В горных районах ожидается 5-10°мороза, в высокогорных районах 13-18° мороза.

Температура днем 0-5° мороза.

Ночью и утром в некоторых горных районах на дорогах будет гололед.