Прогноз погоды на завтра
Обнародован прогноз погоды на завтра.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный юго-западный ветер усилится.
Температура ночью: 1-6° тепла
Температура днем: 9-14° тепла
Атмосферное давление: 762 мм рт.
Относительная влажность: ночью 75-85 %, днем 60-70%.
В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, западный ветер будет усиливаться.
Температура ночью от 2°мороза до 3 ° тепла
Температура днем 11-16 ° тепла
В горных районах ожидается 5-10°мороза, в высокогорных районах 13-18° мороза.
Температура днем 0-5° мороза.
Ночью и утром в некоторых горных районах на дорогах будет гололед.
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