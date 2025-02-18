Будет ветрено и дождливо

Обнародован прогноз погоды на 19 февраля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром в некоторых местах возможен моросящий дождь, к вечеру ожидаются кратковременные осадки. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-5° тепла, днем 5-7° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможны дожди, с вечера в отдельных местах прогнозируются кратковременные осадки, в горных районах выпадет снег. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит:

в низменных районах ночью 1-5° тепла, днем 5-10° тепла;

в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-4° тепла.

Ночью и утром в некоторых горных районах возможен гололед.