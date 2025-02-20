В Баку 17-летний водитель совершил аварию

В Гарадагском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на на bakupost.az, авария произошла с участием автомобиля, которым управлял 17-летний Нурлан Керимов.

В результате аварии его родители скончались, а сам водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

В настоящее время по этому факту ведется расследование.