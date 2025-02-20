https://news.day.az/society/1731508.html В Баку 17-летний водитель совершил аварию - погибли его родители В Гарадагском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az со ссылкой на на bakupost.az, авария произошла с участием автомобиля, которым управлял 17-летний Нурлан Керимов. В результате аварии его родители скончались, а сам водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.
В Баку 17-летний водитель совершил аварию - погибли его родители
В Гарадагском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на на bakupost.az, авария произошла с участием автомобиля, которым управлял 17-летний Нурлан Керимов.
В результате аварии его родители скончались, а сам водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.
В настоящее время по этому факту ведется расследование.
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