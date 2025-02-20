Обнародована фактическая погода на 9:00 20 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, на территории страны наблюдаются осадки и ветреная погода. В Баку и на Абшеронском полуострове идет мокрый снег, а в горных и предгорных районах - снег.

Высота снежного покрова в Грызе, Гахе (Сарыбаш) составила 12, в Шахдаге 11, Гядабее 8, Шеки, Балакяне 4, Загатале 3, Шуше, Ханкенди, Товузе, Шамахе, Гобустане, Алтыагадже, Гусаре, Хачмазе, Губе, Халтане, Шабране, Габале,Ярдымлы, Агстафе, Дашкесане 1 см.

Дует северо-западный ветер. В соответствии с оранжевым предупреждением скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигла 26 м/с, а в соответствии с желтым предупреждением в Нефтчале - 20 м/с.

По данным станции "Нефтяных камни", высота волн в море достигла 3 метра.

Минимальная температура воздуха зафиксирована в Баку и на Абшеронском полуострове - 2, в низменных районах - до 5 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 5, в горных районах - до 13 градусов мороза.