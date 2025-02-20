https://news.day.az/society/1731535.html МЧС продолжает поиски утонувших в Мингячевирском водохранилище На горячую телефонную линию МЧС "112" поступила информация о гибели 2-х человек на участке Мингячевирского водохранилища на территории села Гараагаджлы Самухского района.
МЧС продолжает поиски утонувших в Мингячевирском водохранилище
На горячую телефонную линию МЧС "112" поступила информация о гибели 2-х человек на участке Мингячевирского водохранилища на территории села Гараагаджлы Самухского района.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с информацией к поисковым работам привлечены спасатели Государственной службы МЧС по контролю за маломерными судами и спасению на водах.
В настоящее время продолжаются поиски Исмаилова Мушвига Рагим оглу 1999 года рождения и Шублиева Исмаила Халиг оглу 2003 года рождения.
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