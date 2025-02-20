МЧС продолжает поиски утонувших в Мингячевирском водохранилище

На горячую телефонную линию МЧС "112" поступила информация о гибели 2-х человек на участке Мингячевирского водохранилища на территории села Гараагаджлы Самухского района.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с информацией к поисковым работам привлечены спасатели Государственной службы МЧС по контролю за маломерными судами и спасению на водах.

В настоящее время продолжаются поиски Исмаилова Мушвига Рагим оглу 1999 года рождения и Шублиева Исмаила Халиг оглу 2003 года рождения.