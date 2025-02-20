https://news.day.az/society/1731579.html В Агдаме опрокинулся автомобиль - есть погибший В Агдаме произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории освобожденного от оккупации села Хыдырлы автомобиль марки "ВАЗ-2107" съехал с дороги и перевернулся.
В Агдаме опрокинулся автомобиль - есть погибший
В Агдаме произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории освобожденного от оккупации села Хыдырлы автомобиль марки "ВАЗ-2107" съехал с дороги и перевернулся.
В результате аварии Ильяс Аллахверанов погиб, а находившиеся в машине Натиг Мамедов (1992 г.р.), Эльмин Аманов (1997 г.р.) и Намиг Джафаров (1991 г.р.) получили травмы. Пострадавшие госпитализированы в Агдамскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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