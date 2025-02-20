Спецоперация против наркогруппировки

В Баку изъято из оборота 72 кг наркотиков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, в ходе очередной спецоперации, проведенной Главным управлением по борьбе с наркотиками МВД, были задержаны двое мужчин - 40-летний Алим Халилов и 33-летний Афган Дуньямалыев. Операция прошла в Сабунчинском и Низаминском районах столицы. В процессе обыска у задержанных и в их автомобилях было найдено и изъято 72 кг марихуаны, а также опий и метамфетамин.

Задержанные признались, что приобрели наркотики для доставки по определённым адресам через гражданина Ирана, чья личность на данный момент не установлена.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.