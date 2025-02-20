В Азербайджане расследуют факты незаконной добычи ископаемых и захвата земель

В Управление внеуголовного производства Генеральной прокуратуры Азербайджана проведено расследование по фактам незаконной добычи полезных ископаемых с нарушением правил охраны недр, а также незаконного захвата земельных участков на территории Геранбойского, Гаджигабульского, Тертерского и Имишлинского районов.

Об этом в четверг сообщили Day.Az в Генпрокуратуре Азербайджана.

В ходе расследований установлены обоснованные подозрения в нанесении ущерба природе на сумму более 304 тысяч манатов в результате незаконной добычи гипса, смешанных пород и песчано-гравийных материалов без права собственности, пользования или аренды земельных участков. Эти нарушения связаны со злоупотреблениями своими полномочиями должностных лиц ООО Cavidan İstehsalat Kommersiya на месторождении гипса "Манашли" в Геранбойском районе, карьера Сафиара Кулиева на участке реки Тертер в Тертерском районе, карьера Накима Шарифова на участке реки Араз в Имишлинском районе, а также незаконными действиями Анара Набиева в лесничестве Сабирабад при 3-м Региональном центром лесного хозяйства в Гаджигабульском районе.

По факту возбуждены уголовные дела по статьям 188.1 (нарушение права собственности, пользования или аренды земельного участка), 255.1, 255.2 (нарушение правил охраны и использования недр), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Материалы направлены в Следственное управление Генеральной прокуратуры и органы внутренних дел для проведения следствия.