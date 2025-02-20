Метель и гололед в Баку

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается мокрый снег. В некоторых частях полуострова усилится. К вечеру осадки прекратятся. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Ночью и утром будет дуть сильный ветер, ожидается метель, гололед на дорогах.

Температура воздуха ночью и днем составит 0-3° мороза. Атмосферное давление повысится с 765 мм рт.ст. до 768 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. В некоторых местах будет туман. Западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 3°мороза до 2° тепла, днем 2-6° тепла, ночью в горах 7-12°, в высокогорьях 13-18° мороза, днем 2-7 ° мороза. В некоторых районах на дорогах будет гололед.