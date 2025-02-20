Азербайджанских водителей призвали проверять автомобили перед выездом

Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия с общественными организациями Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Ровшан Тагиев призвал водителей к внимательности, передает Day.Az.

"В холодное время года мелкие животные, такие как кошки, могут прятаться в моторном отсеке, колесных арках или под автомобилем, пытаясь укрыться от холода в теплых местах.

Перед тем как завести автомобиль, важно проверить, чтобы под машиной, в моторном отсеке и возле колес не было животных. Эти простые действия помогут сохранить безопасность как для животных, так и для вашего транспортного средства", - отметил Р.Тагиев.