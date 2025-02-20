Названы сроки завершения строительства школы и яслей-детского сада №1 в городе Агдам

В рамках процесса восстановления и реконструкции, осуществляемого Азербайджанским государством на освобожденных от оккупации территориях под руководством Президента Ильхама Алиева, особое внимание уделяется созданию современных инновационных учебных заведений. Агдамская городская полная средняя школа номер 1, строительство которой в настоящее время продолжается, является еще одним примером этого.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник Управления образования Карабахского региона Сянан Мансимли во время ознакомления с административным зданием Агдамской средней школы №1 и яслей-детского сада №1 в рамках организованного в Агдам медиатура.

Он отметил, что общая площадь нового трехэтажного здания школы составляет более 4300 квадратных метров и рассчитана на 960 ученических мест.

"Строительство школы, фундамент которой был заложен в 2021 году, планируется завершить в 2025 году. Наряду с учебными кабинетами, физической, химической, биологической лабораториями, здесь также будут созданы актовый и спортивный залы, 8 STEAM-комнат, библиотека, музей, две столовые.

Строительство ясли-детского сада №1 на 160 мест началось в 2023 году. Общая площадь двухэтажного здания вместе с подвальным помещением составляет более 2700 квадратных метров. Здесь будут созданы различные комнаты, все необходимые условия для воспитания и обучения детей.

Средняя школа и ясли-детский сад, строящиеся в городе Агдам, будут обеспечивать современное образование для учащихся, которые вернутся в город в рамках программы Великого возвращения", - отметил он.

Сянан Мансимли подчеркнул, что в Шуше, Ханкенди, Физули, а также в районах Ходжалы и Агдере, находящихся в подчинении Карабахского регионального управления образования, были введены в эксплуатацию новые школы. В настоящее время завершается строительство одной школы в Агдере, одной в Ходжалы, одной в Ханкенди и трёх в Агдаме.

Отметим, что 18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ в средней школе и ясли-детском саду №1 в городе Агдам.