В Азербайджане внесены изменения в перечень лекарств для лечения редких заболеваний

Внесены изменения в "Список лекарственных средств, предназначенных для лечения редких заболеваний, требующих специфического лечения".

Решение об этом приняла коллегия министерства здравоохранения Азербайджана, сообщает Day.Az.

Согласно решению, в список добавлены еще два лекарственных средства:

 

121.

Fibroqammin / Fibrogammin

Human coagulation factor XIII

CSL Behring

122.

Filzuvez / Filsuvez

Birch triterpenes

Chiesi Farmaceutici