https://news.day.az/society/1731678.html

В Азербайджане внесены изменения в перечень лекарств для лечения редких заболеваний

Внесены изменения в "Список лекарственных средств, предназначенных для лечения редких заболеваний, требующих специфического лечения". Решение об этом приняла коллегия министерства здравоохранения Азербайджана, сообщает Day.Az. Согласно решению, в список добавлены еще два лекарственных средства: 121.