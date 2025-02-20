https://news.day.az/society/1731678.html В Азербайджане внесены изменения в перечень лекарств для лечения редких заболеваний Внесены изменения в "Список лекарственных средств, предназначенных для лечения редких заболеваний, требующих специфического лечения". Решение об этом приняла коллегия министерства здравоохранения Азербайджана, сообщает Day.Az. Согласно решению, в список добавлены еще два лекарственных средства: 121.
В Азербайджане внесены изменения в перечень лекарств для лечения редких заболеваний
Внесены изменения в "Список лекарственных средств, предназначенных для лечения редких заболеваний, требующих специфического лечения".
Решение об этом приняла коллегия министерства здравоохранения Азербайджана, сообщает Day.Az.
Согласно решению, в список добавлены еще два лекарственных средства:
|
121.
|
Fibroqammin / Fibrogammin
|
Human coagulation factor XIII
|
CSL Behring
|
122.
|
Filzuvez / Filsuvez
|
Birch triterpenes
|
Chiesi Farmaceutici
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